【超合金 大空魔竜＆ガイキング】 4月28日 予約開始 11月 発売予定 価格：14,850円 BANDAI SPIRITSは、玩具「超合金 大空魔竜＆ガイキング」を4月28日に予約受付を開始する。発売は11月を予定し、価格は14,850円。 本商品はTVアニメ「大空魔竜ガイキング」50周年を記念して、「大空魔竜」と「ガイキング」を超合金シリーズで復刻したもの。 復活版は