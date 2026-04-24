23日、小学6年生と中学3年生を対象にした全国学力テストが行われ、中学の「英語」は、オンラインで実施されました。 全国学力テストは、小学6年生が国語と算数、中学3年生が国語と数学、英語を受験します。 大阪府では、小中学校あわせて1436校、約13万2000人がテストを受け、結果は7月ごろに公表される予定です。 今年は中学の英語のみオンラインで実施され、生徒1人に1台ずつ配られている端末を活用して問題を解くと