23日午前、大館市櫃崎の国道7号大館西道路で走行中のトレーラーから出火し、車両の一部が燃えました。運転していた男性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと23日午前11時ごろ、大館市櫃崎字大道下の国道7号大館西道路下り線を走行していたトレーラーから出火しました。運転していた青森県の30代の男性が能代市方面から小坂町方面に走行中、左後方から破裂音を聞きサイドミラ&#