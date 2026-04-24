レースクイーン、グラビアアイドルとして活動する早川みゆき（29）が24日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・コスでランボルギーニのレースカーに乗っている姿を披露した。「マシンに乗せてもらっちゃった〜〜〜」と、スーパーGT・GT300クラスに参戦するチーム「JLOC」87号車、ランボルギーニ・ウラカンの運転席にコスチューム姿で乗っている写真をアップ。ハッシュタグで「supergt」「lamborghini」「jloc」「レ