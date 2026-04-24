タッカーは打順が2番→4番に、4打数2安打と結果を出した【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）ドジャースのカイル・タッカー外野手は23日（日本時間24日）、敵地のジャイアンツ戦「4番・右翼」で先発出場し、4打数2安打をマークした。4試合ぶりのマルチ安打と復調の兆しを見せ、打率.245、OPS.699に。「（打順変更に）驚きはなかった。1番から4番までどこでも構わない。チームのためにベストを