まさかの「指名買い」も2026年4月10日、ホンダは小型5ドアスポーツカーのEV（電気自動車）「Super-ONE（以下、スーパーワン）」を同年5月下旬に発売すると発表しました。4月16日には先行予約の受付を開始しています。最新情報をホンダディーラーに問い合わせてみました。新型スーパーワンは、グランドコンセプトに「e： Dash BOOSTER」を掲げ、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けを採用することで、日常の移動を