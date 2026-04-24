“くいしん坊”松岡修造が、再び“食”を全力で伝える――。フジテレビ系バラエティ特番『BEEF or FISH? -松岡修造の究極の2択グルメSHOW-』(5月3日19:00〜)の収録後に取材に応じ、長年向き合ってきた“食”への思いと、フジテレビで新たに番組を担う特別な感情を語った。(左から)松岡修造、堤礼実アナ(C)フジテレビこの番組は、全国から厳選した肉料理と魚料理を紹介し、生産者や料理人のこだわりも交えながら、「肉と魚のどち