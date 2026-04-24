ラ・リーガ 25/26の第33節 レアル・オビエドとビリャレアルの試合が、4月24日04:30にカルロス・タルティエレにて行われた。 レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはタニ・オルワセイ（FW）、ニコラス・ペペ（FW）、アルフォンソ・ゴンサレス（FW）らが先発に名を連ねた