ラ・リーガ 25/26の第33節 レアル・オビエドとビリャレアルの試合が、4月24日04:30にカルロス・タルティエレにて行われた。

レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはタニ・オルワセイ（FW）、ニコラス・ペペ（FW）、アルフォンソ・ゴンサレス（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ビリャレアルのニコラス・ペペ（FW）がPKを決めてビリャレアルが先制。

ここで前半が終了。0-1とビリャレアルがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ビリャレアルが選手交代を行う。タジョン・ブキャナン（MF）からジョージズ・ミカウタゼ（FW）に交代した。

63分、ビリャレアルは同時に2人を交代。アルフォンソ・ゴンサレス（FW）、タニ・オルワセイ（FW）に代わりアルベルト・モレイロ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）がピッチに入る。

69分レアル・オビエドが同点に追いつく。イリヤス・チャイラ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、レアル・オビエドは37分にアーロン・エスカンデル（GK）に、またビリャレアルは90+7分にアルベルト・モレイロ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-24 06:40:22 更新