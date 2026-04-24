2026年4月24日のNHK『あさイチ』プレミアムトークに市川染五郎さんが出演。5月から始まる舞台『ハムレット』について語ります。今回は製作発表記者会見をレポートした2026年3月6日の記事を再配信します。**********シェイクスピアの四大悲劇の一つで、人間の苦悩を描いた傑作として愛されてきた『ハムレット』が、5月9日から東京、大阪、愛知で上演されます。2月24日、都内で製作発表記者会見が開かれ、主役のハムレットを演じる歌