「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）前哨戦の阪神大賞典を制したアドマイヤテラは栗東ＣＷでハードに追われた。サトノフレイ（３歳未勝利）を半馬身ほど追走。直線での攻防では手応えで見劣ったが、一杯に追われるとしっかり食らいついた。半馬身遅れたが、６Ｆ８２秒７−１１秒２と上々の時計をマーク。友道師は「見ていても良くなっている。乗った荻野琢も『すごく良かった。追ってストライドが伸びるし、回転数も上