ギャングのメンバー486人に対する集団裁判の様子。収容されているのは、中米エルサルバドルにある巨大刑務所。起訴内容には殺人や誘拐、違法取引など4万7000件以上の犯罪が含まれています。検察は、国家転覆を目的としたテロ行為だとして、最高刑罰を求めるとしています。審理は複数回行われ、その後、判決が言い渡される見込みです。