23日午後11時53分ごろ、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、東京都の東京渋谷区、神奈川県の横浜神奈川区、横浜旭区、横浜緑区、横浜瀬谷区、それに川崎川崎区です。【各地の震