松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円、副賞含む）が24日、開幕する。坂口楓華（28＝愛知）は年初から4連続Vと好スタートを切った。ただ、2月の名古屋が終わると約2カ月欠場。「卵巣捻転で動けなくなり…。また、両方の卵巣に拳くらいの腫瘍も見つかって、すぐに手術した」。戦線離脱を余儀なくされた。4月の函館から復帰。「練習ができていなかったし、寒さで体も動かなかった。前