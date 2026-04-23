スターダム２３日の後楽園大会で、鹿島沙希（３２）が現役ラストマッチに臨んだ。１月１０日の後楽園大会後に、４月２６日の横浜アリーナ大会での引退を発表。同大会ではセレモニーのみが行われる。現役最後の試合となったこの日、同じ「ゴッズアイ（ＧＥ）」の朱里とのタッグ「凹アネコン凸」で、「ネオジェネシス」のＡＺＭ、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の渡辺桃組と激突した。ゴングが鳴ると、鹿島がＡＺＭ