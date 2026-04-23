松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」が24日、開幕する。23日は前検が行われた。先行力に磨きをかけて売り出し中の半田水晶（みずき、28＝茨城）はオールガールズクラシック前の予選B6Rに出場する。前回の函館では完全V。4月の関東合宿がひとつの転機となったという。「関東合宿で石井寛子さんと練習して、競輪に対する姿勢や考え方が凄いと感じました。自分の競輪に対する向き合い方は甘かった。前座に呼んでもらえ