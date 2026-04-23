【モデルプレス＝2026/04/23】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）とサナ（SANA）が4月23日、都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（5月1日公開）ジャパンプレミアイベントに登壇。本作のジャパンアンバサダーに就任した。【写真】TWICEメンバー2人、美スタイル際立つ真っ赤ドレス姿◆モモ＆サナ「プラダを着た悪魔２」ジャパンアンバサダー就任本作のジャパンアンバサダーとしてお披露目された2