岡山市が再整備を進めている石山公園周辺や市民会館の跡地についてです。市は店舗が入る施設やイベントステージなど、エリアの整備方針を発表しました。 【写真を見る】旭川沿いの烏城公園石山地区の整備方針店舗が入る施設やイベントステージなど2029年度中にオープン予定【岡山】 賑わいの創出にむけ再整備が進む岡山市北区、旭川沿いの烏城公園石山地区です。市はこのエリアに、飲食や物販の店が入る複数