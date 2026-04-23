「継ぐ人がいない」「遠方で管理できない」などの理由から、墓じまいを考える人が増えています。ただ、いざ進めようとすると、どのくらいお金がかかるのか、何から始めればいいのか……わからないことだらけ。そこで、墓じまいにかかる費用の目安と進め方のポイントを、相続実務士の曽根恵子さんに教えていただきました。墓じまいの費用の目安墓じまいとは、現在ある墓石を撤去して更地に し、墓地の管理者に土地を返還すること。