お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、21日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、ゲスト出演した「千原兄弟」との初対面エピソードを語った。番組が放送開始30年目を迎えたのを機に、「昔の仲間としゃべろう」というテーマで千原せいじ、千原ジュニアがゲストに登場した。両コンビは98年、NHKで放送された「爆笑・千原の天然パラダイス」などで共演しているが、太田は「最初たぶ