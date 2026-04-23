飯塚オートレース場のSG「第45回オールスター・オートレース」が24日、開幕する。トリプルグランドスラムが懸かるS1青山周平が注目の存在。大会4Vと好相性の鈴木圭一郎、前回覇者の佐藤励ら精鋭96人が激闘を演じる。もちろん、地元レーサーたちも黙っていない。そこで直前特別企画として、圧倒的地元エース荒尾聡（44）と、飯塚オートの次代を担う気鋭で今年G1・3Vを誇る長田稚也（25）の豪華対談をお届けする。オートレース