飯塚オートレース場のSG「第45回オールスター・オートレース」が24日、開幕する。

トリプルグランドスラムが懸かるS1青山周平が注目の存在。大会4Vと好相性の鈴木圭一郎、前回覇者の佐藤励ら精鋭96人が激闘を演じる。

もちろん、地元レーサーたちも黙っていない。そこで直前特別企画として、圧倒的地元エース荒尾聡（44）と、飯塚オートの次代を担う気鋭で今年G1・3Vを誇る長田稚也（25）の豪華対談をお届けする。オートレースに対する思いをぶつけ合った。

――今回、豪華対談が実現です。長田選手の荒尾選手に対する印象は。

長田 僕が初めて最高ハンになった時、荒尾さんが横だったのを今でも覚えています。いつもはいっぱいいっぱいになることが多いんですけど、その時は勝手に視野が広くなっちゃって、後ろから荒尾さんの付け位置や、ここからどうするんやろとか見ながら、自分にとっては一番勉強になったレースでした。

荒尾 んー、オレはね、同ハンじゃなくて1番前の選手から計算していくんよね。それから展開をつくっていかないといけんから。その目線で最高ハンはレースをしてほしいけどね。VTRを見ながらその選手になりきるかな。

――レースをイメージしたりするか。

長田 僕はピットの中で成功例と失敗例を結構考えています。

荒尾 オレは考えんのよ。考えてもその通りにならないから。いつも自分の身内の若い子に言うんやけど、練習のための練習ならせん方がいいんよ。レースのための練習をするならいいけど。レースが最大の練習なんよ。その意味を若い子たちには分かってほしいよね。

長田 経験値を増やすってことですよね。自分が冷静になるために、あたふたしないイメージづくりを自分はしちゃっています。

荒尾 いいイメージになって、悪い展開になったらさ、悪いイメージになるし、悪いイメージでいいことになったらそこだけでもムラになる。レースに対してね。それで1周目から展開づくりが遅れる。今は行き当たりばったりを覚えた方がいいと思うよ。

長田 違う考え方があるんですね。あと、雨のことを聞いてもいいですか？

荒尾 みんながしない練習をしとるわけよ。雨だから雨タイヤで練習するやん。それは普通やん。ペタペタの晴れタイヤで練習するんよ。滑るやん。それを滑らせんように練習するんよ。で、晴れタイヤで試走に行って、直前で雨が降ったらそれは負けん自信がある。練習しとるけ。

――最後に大会に向けて抱負を。

荒尾 まあこの間のミッドナイトくらい動けば、あとはスタートかな。去年からスタートの改革に取り組んでいて、もうひとつ答えが出ていないと言うかムラな状態です。みんな今のスタート力は異次元だけど、自分も進化中です。ハマれば面白いと思います。

長田 調子はいいけど、そこで満足してしまったらもう1個上があるかもしれない。自分の可能性もそうだし、毎日仕事するようにしています。地元だし、投票してくれた方に恩返しできるように頑張りたいです。

◇荒尾 聡（あらお・さとし）1981年（昭56）6月28日生まれ、福岡県出身の44歳。01年4月1日に27期生として登録。同期に加賀谷建明、角南一如ら。SG5V。G1は12V、G2も12V、通算77V。1メートル72、55キロ。血液型B。

◇長田 稚也（ながた・まさや）2000年（平12）11月2日生まれ、広島県出身の25歳。19年6月に34期生として登録。同期に山本翔、藤川竜、横田翔紀ら。G1は4V、通算20V。趣味は音楽鑑賞。1メートル65、49キロ。血液型A。