ゴールデンウイークの高速道路の渋滞予測が発表されました。２０２６年は後半の５月２日以降に移動が集中し、道央道や道東道の一部区間で渋滞が予測されています。ネクスコ東日本は２０２６年のゴールデンウイークの渋滞予測を発表しました。５連休となるゴールデンウイーク後半の５月２日から移動が集中します。特に５月３日は道央道上りの苫小牧方面で、島松川橋付近を先頭に最大１０キロの