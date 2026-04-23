名鉄は、山王駅構内の人身事故の影響で「名古屋本線」の鳴海～栄生の上下線と「犬山線」の東枇杷島～下小田井の上下線で運転を見合わせています（23日午後5時過ぎ時点）。 【写真を見る】【交通情報】名鉄 山王駅構内で人身事故 ｢名古屋本線｣鳴海～栄生・｢犬山線｣東枇杷島～下小田井の上下線で運転見合わせ