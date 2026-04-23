グロービングがこの日の取引終了後に、東京証券取引所の承認を受けて、４月３０日付で東証グロースから東証プライム市場へ市場変更することになったと発表した。 同社は、顧客の戦略／ＤＸを支援するコンサルティングを祖業に、ハンズオン型のクライアント支援やコンサルティングノウハウを実装したソフトウェアの提供などを展開。２６年５月期連結業績予想は、売上高１１８億円（前期比４２．９％増）、経常利