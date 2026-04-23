Kis―My―Ft2が23日、東京・池袋パルコで衣装展「Kis―My―Ft2:TheCouture」の囲み取材を行った。東京会場はあす24日〜来月25日まで同所で行われる。会期中にはゴールデンウィークがある。GWに休みがあったとしたら二階堂高嗣（35）は「できればキャンピングカーで九州一周したい。友達が四国をキャンピングカーで一周していて楽しそうだった」と理想を話した。横尾渉（39）は来月16日に誕生日を迎える。「GW後に40歳にな