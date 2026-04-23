◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着まで日本ダービーの優先出走権）＝４月２３日武豊騎手が騎乗予定のゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）が抽選を突破した。同騎手は２００２年シンボリクリスエス、０６年アドマイヤメイン、２４年シュガークンに続き、蛯名正義元騎手（現調教師）と並ぶ歴代最多タイの４勝目がかかる。賞金４００万円の抽選対象馬で１