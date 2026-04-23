リズムは、コンパクトに折りたたんで持ち運べる環境目安表示付き高精度温湿度計「COMFOMETER Portable（コンフォメーターポータブル）」を5月上旬から発売する。好評の環境目安表示付き高精度温湿度計「COMFOMETER」に、折りたたんで持ち運べるコンパクトモデルが登場する。家の中のさまざまな場所や旅先のホテルなどで、温度・湿度を手軽に確認できる。めざまし時計としても使える多機能モデルになっている。4つの主な特長として