「後発地震注意情報」が発表されている中、青森・八戸市のホームセンターでは今後の地震に備える動きが進んでいます。八戸市のホームセンターでは、先日の地震を受けてレジ横に家具の転倒を防ぐ突っ張り棒や簡易トイレなどを集め、新たに防災対策コーナーを設置しました。男性客は「この前の地震で非常用トイレの話もテレビであったので、下水が止まると（流せない）ということで、きょう買いにきました」と話しました。また、店の