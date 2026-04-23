JR東日本とオリエンタルランドは、東北・北海道新幹線で特別車両「Magical Jubilee Shinkansen」を6月10日から運行する。東京ディズニーシーで現在開催中のアニバーサリーイベント、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした特別車両（E5系1編成）。6月10日の仙台駅発東京駅行きの「はやぶさ2号」から運行を開始し、2027年3月上旬ごろまで運行を予定している。さまざまな海の魅力から着想を得た