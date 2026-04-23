東京ディズニーシーで現在開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした特別車両「Magical Jubilee Shinkansen」が、6月10日（水）から期間限定で運行する。JR東日本の新幹線では、今回初めて座席の枕に装飾を実施。あわせて、座席カーテンや車内ステッカーにも装飾を施し、車内全体を祝祭感あふれる特別仕様で演出する。【写真】JR東日本の新幹線では今回初めて！