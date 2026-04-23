アイドルグループ「ＫＥＹＴＯＬＩＴ」の佐々木大光が、２３日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。４キロ痩せた理由を明かした。「ＫＥＹＴＯＬＩＴ」は、４月から木曜新レギュラーとして、メンバーが週替わりで登場する。この日、佐々木は初ソロ出演。ＭＣのハライチ・岩井勇気から「前回出た時より痩せたんでしょ」と話をふられると、「そうなんです。４キロ痩せた」と報告した。というのも「前回、神田（愛