１９８１年４月２３日に登場した初代タイガーマスクがこの日、デビューから４５年目を迎えた。新日本プロレスの佐山サトルが虎のマスクをかぶったタイガーマスクは４５年前のこの日、蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦で登場。先鋭的で華麗なスタイルで瞬く間に日本中をとりこにし８３年８月４日の寺西勇戦を最後に「引退」するまで、わずか２年４か月のファイトで世界のプロレス史に輝くカリスマとなった。佐山が主宰す