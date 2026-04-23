フィギュアスケートのペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、今季限りでの現役引退を発表した“りくりゅう”こと、三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組が２３日、２８日に都内で引退会見を行うと、所属先の木下グループが発表した。２人は１７日にそれぞれのＳＮＳで引退を表明。同日開催された園遊会に出席し、将来的な指導者への思いを語った上で引退の理由などについては「会見でお話させていただきます」と話して