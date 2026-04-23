タレントの辻希美が、昨年8月に誕生した次女・夢空（ゆのあ）ちゃんの近影を披露。次女を抱っこする黒柳徹子の様子も公開された。【映像】次女を抱っこする黒柳と3ショット辻は、4月22日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、収録前に撮影した次女と辻と黒柳の3ショット写真が公開された。次女を抱っこしたという黒柳は「かわいいね赤ちゃん」と目尻を下げ、「先程抱かしてもらったけど、ずっしりしてる