『別冊フレンド』（講談社）にて連載中の漫画『メガネ、時々、ヤンキーくん』（原作：なるき氏）がテレビアニメ化されることが発表された。あわせて、お祝いイラストとコメントが到着した。【画像】こちらも『別冊フレンド』発！アニメ化もされた『お嬢と番犬くん』実写本作は、パシられ体質ポンコツ女子の百瀬尋と元ヤンキーのメガネ優等生男子・壱倉煖の、青春タイマン・ガチンコ・ラブストーリー。2021年に短期連載後、読者