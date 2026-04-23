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デトロイト・ピストンズ vs オーランド・マジック 日付：2026年4月23日（木） 開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit） 最終スコア：デトロイト・ピストンズ 98 - 83 オーランド・マジック NBAのデトロイト・ピストンズ対オーランド・マジックがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズ