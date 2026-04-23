彩り豊か！カフェで食べるガパオライスをおうちで タイの国民食、ガパオライスはフライパンひとつでさっと炒めて、ご飯にのせるだけ。ワンプレートなので洗い物の手間も軽減できるうえ、細かく切った野菜とひき肉は火の通りが早くて調理時間を短縮できます。今回は、簡単だけれど彩り豊かで食欲をそそる、リピーター続出の人気レシピをご紹介します。 リピーター続出！お弁当やストックにも大活躍 つくれぽ（作りましたフォトレ