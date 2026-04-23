新商品「コラボユニTシャツ 2026年ver.」の販売が決定したJ1の川崎フロンターレは4月21日、3人組ロックバンド「SHISHAMO」との新コラボグッズおよび過去商品の再受注販売を行うと発表した。待望の新アイテム登場にファンからは「めちゃくちゃ欲しいじゃんか」「え、かわいい」と大きな反響を呼んでいる。川崎市出身のメンバーで構成されるSHISHAMOと川崎フロンターレは、これまでも密なコラボレーションを展開してきた。今回は