けさ（23日）高松市の共同住宅で火事があり、1人が救急搬送されました。 【写真を見る】訪問介護士から通報「火事です。ドアから煙が出ていて入れない」高松市の共同住宅で火事60代とみられる男性が心肺停止 消防によりますと、午前6時52分、高松市鶴市町の共同住宅で訪問介護士から「火事です。ドアから煙が出ていて入れない」と119番通報がありました。消防車10台が出動し、火は約1時間半後に消し止められました。 警察に