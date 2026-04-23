去年1年間にスマートフォンなどからのオンラインカジノの利用で摘発された人数が全国で196人となり、過去最多となったことが警察庁のまとめで分かりました。警察庁によりますと、去年1年間にスマートフォンなどからのオンラインカジノの利用で全国で摘発された人数は前の年から54人増えて、過去最多の196人となりました。去年、スポーツ選手など有名人の摘発が相次ぎ、違法性が周知されたことにより、警察に出頭した人や匿名の通報