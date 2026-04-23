EU＝ヨーロッパ連合は22日、ウクライナに対する900億ユーロの融資を承認しました。ハンガリーが反対を取り下げました。【映像】ロシア寄りとされるハンガリーのオルバン首相EUは22日、ブリュッセルで大使級の会合を開き、ウクライナに対する、900億ユーロ、日本円でおよそ16兆8000億円の融資を承認しました。ロシアからの賠償が得られるまで返済は事実上猶予されます。これまで、ロシア寄りとされるハンガリーのオルバン首相