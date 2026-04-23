DCスタジオの最新映画『クレイフェイス』が2026年10月30日に日本で公開となる（配給：東和ピクチャーズ・東宝）。この度、インターナショナル・ティザートレーラーが全世界同時に公開となり、あわせて、インターナショナル・ティザーポスターも公開された。DCスタジオの最新映画『クレイフェイス』のインターナショナル・ティザーポスターDCスタジオが本格的にホラー・ジャンルへ挑む『クレイフェイス』は、ジェームズ・ワトキンス