グラビアアイドル林未珠（28）が22日までにインスタグラムを更新。白ビキニ姿をアップした。林は「天気のいい空とビキニはとても相性がいいですね」とし、白いビキニ姿をアップした。林は小面積の三角ビキニを着用。たわわなバストを屋上の手すりに乗せている。この投稿にフォロワーからは「まさにビキニ日和」「えちえちダイナマイトボディ」「さいこー!」とコメントが寄せられている。林は98年4月18日生まれ。スリーサイズはB91(