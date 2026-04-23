自転車のハンドルにバッグや買い物袋をかけて走る光景は珍しくありませんが、その積み方によっては違反と判断されるおそれがあります。特に、荷物が揺れてハンドル操作に影響を与える状態は、事故につながる危険もあります。 では、どのような場合に問題視されるのか、また安全に荷物を運ぶにはどうすればよいのでしょうか。この記事では日常で気をつけたいポイントをわかりやすく解説します。 自転車のハンドルに