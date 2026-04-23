どんどん暖かくなり、春らしい服装をしたいけれど「何を着ればいい？」そんなミドル世代は、おしゃれ感度の高い、ショップ店員のスタイリングを参考にするといいかも。今回は【LEPSIM（レプシィム）】の40代スタッフmayaさんに「こなれコーデ」術を学びます。センスアップのポイントをおさえて、春のファッションを思いっきり楽しんで。 レイヤード風サロペットで迷わずおしゃれが完成！ ペプラムキャミをレ