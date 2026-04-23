トランプ米政権エネルギー価格予測を断念、戦争終結の見通し立たず トランプ米政権はもはやエネルギー価格について予測していない、戦争終結の見通しが立たないためだ。 ベッセント米財務長官は、戦争が終結したらガソリン価格は以前の水準に戻るか、あるいはそれ以下になるだろうと語った。ベッセント氏は1ガロン＝平均4ドルのガソリン価格がいつ下がるかについて言及せず。いつ下がるかは戦争次第だとしてい