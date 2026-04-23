トランプ米政権 エネルギー価格予測を断念、戦争終結の見通し立たず トランプ米政権 エネルギー価格予測を断念、戦争終結の見通し立たず

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トランプ米政権 エネルギー価格予測を断念、戦争終結の見通し立たず



トランプ米政権はもはやエネルギー価格について予測していない、戦争終結の見通しが立たないためだ。



ベッセント米財務長官は、戦争が終結したらガソリン価格は以前の水準に戻るか、あるいはそれ以下になるだろうと語った。ベッセント氏は1ガロン＝平均4ドルのガソリン価格がいつ下がるかについて言及せず。いつ下がるかは戦争次第だとしている。



ライト米エネルギー長官は先日の発言を撤回した。ガソリンが来年まで下がらないとは言っていない、そんなこと一言も言っていないと述べた。将来のエネルギー価格についてはわからないとしている。



ライト氏は先日、ガソリン価格が戦争前の1ガロン＝3ドル未満の水準に戻るのは来年になる可能性があると語っていた。同発言にトランプ氏が反発したため撤回したのだろう。



共和党議員らはその話題（ガソリン価格）には触れたくないという。「間もなく」が無難な答えだとしている。

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