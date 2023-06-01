７人組ボーイズグループ「ＣＬＡＳＳＳＥＶＥＮ（クラス・セブン）」が、２２日までバンテンリンドームナゴヤで行われた所属事務所「ＴＯＢＥ」のアーティストが集結するライブ「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」に出演した。昨年７月のデビュー以降では初の「ｔｏＨＥＲＯｅｓ」出演となり、成長を見せるべく新曲「心にキスをした」などをパフォーマンス。大東立樹は「たくさんの方と共演