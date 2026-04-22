【ニューヨーク共同】米中西部ウィスコンシン州の大学研究所で同僚の水筒に毒物を混入させたなどとして、地元当局は22日までに研究員のクロダ・マコト容疑者（41）を危険行為罪などで訴追した。米メディアによると、容疑者は日本出身。